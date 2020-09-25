صباح العكيلي : جلسة الغد لن تكون خاتمة الحل لموضوع الدوائر المتعددة.. وقد لاتعقد

2020/09/25 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ان : جلسة يوم غد السبت لن تكون خاتمة الحل لموضوع الدوائر المتعددة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : لااعتقد ان تكون جلسة الغد خاتمة حل موضوع الدوائر المتعددة لعدم التوصل لتوافق سياسي لحد الان.واضاف العكيلي ان : الجلسة قد لاتعقد اصلا لعدم اكتمال النصاب كون غالبية النواب قد لايحضروها لاسباب تتعلق بعدم الاتفاق على نوع الدوائر التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة./انتهى3

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