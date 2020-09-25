المالكي لوفد عشائري: سلاح العشائر والحشد الشعبي ليس منفلتاً بل مجاهداً ودافع عن العراق وحارب الإرهاب

2020/09/25 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان سلاح العشائر والحشد الشعبي ليس منفلتاً بل مجاهداً ودافع عن العراق وحارب الإرهاب.وقال المالكي خلال لقائه وفدا من شيوخ ووجهاء الديوانية ان : محافظة الديوانية تحتاج إلى وقفة جادة للإرتقاء بواقعها الخدمي وسأنقل صوتكم إلى رئيس الوزراء واكد ان : سلاح العشائر والحشد الشعبي ليس منفلتاً بل مجاهداً ودافع عن العراق وحارب الإرهاب .واضاف ان : البعض يسعى إلى حصول اقتتال شيعي شيعي إلا أن أبناء العشائر والمخلصين كانوا واعين وأحبطوا الفتنة.واوضح المالكي ان : العشائر العراقية الأصيلة ركيزة أساسية في بناء الوطن والضمانة لقوة الدولة وهم أصحاب التضحيات والملاحم.



واشار الى ان المتظاهرين أبناؤنا ونقف إلى جانبهم وندعمهم لكن نرفض غلق الدوائر والمدارس وأعمال القتل والعنف والتخريب.



وتابع : نريد أن نحفظ للدولة هيبتها وهذا من واجب الحكومة وألا تسمح بالإساءة لكرامة العشائر ومؤسسات الدولة.



وبين المالكي : تسلمنا العراق ونسبة البطالة 36 في المئة ونجحنا بتخفيضها إلى 10 في المئة بعد أن دعمنا القطاع الخاص./انتهى3

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