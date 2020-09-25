الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش بحثا عن مطلوبين شرقي صلاح الدين

2020/09/25 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفذت قطعات اللواء 22 بالحشد الشعبي، الجمعة، عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين مطلوبين شرقي صلاح الدين.وذكر بيان للحشد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : قوة تابعة للواء نفذت العملية بالاشتراك مع لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين حيث استهدفت تفتيش جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين، مشيرا الى العثور على عدد من المضافات التي يستغلها الارهابيون لتنفيذ هجماتهم.



واضاف ان العملية تضمنت البحث عن مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب وفقا لمذكرات قضائية./انتهى3

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