ارتقاع قياسي للاصابات كورونا في بريطانيا

2020/09/25 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن تسجيلها 6874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر، مع رصد 34 حالة وفاة.

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