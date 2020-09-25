2020/09/25 | 22:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة، عن الوصول الى جثامين مغدورين من قبل تنظيم داعش الارهابي.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مشترك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوج الاول لواء الاول واستخبارات وارهاب الرطبة من الوصول الى مقبرة تضم جثامين اثنين من المغدورين الذين تم قتلهم ودفنهم عام 2016 من قبل عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفيضة جنوب شرق قضاء الرطبة بالانبار.

واضاف البيان: انه تم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن .

PUKmedia عن اعلام الاستخبارات العسكرية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تصل الى جثامين مغدورين من قبل داعش) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تصل الى جثامين مغدورين من قبل داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).