اطلاق سراح طائر غريب عن جبال اقليم كوردستان

2020/09/25 | 22:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت دائرة الغابات بالتنسيق مع مديرية شرطة حماية الغابات في ادارة رابرين، يوم الجمعة، سراح طائر غريب عن اجواء اقليم كوردستان.

وشارك ممثلون عن جهات ذات العلاقة، بعملية اطلاق سراح طائر " فلامنجو" في حدود بحيرة دوكان.

وكان مواطن من اهالي ناحية سيدكان قد قام بتسليم الطائر الى ادارة رابرين بعد العثور عليه ورعايته قبل مدة.

ويعيش طائر الفلامنجو الوردي على شكل مستعمرات بالقرب من المناطق الساحلية، وتعتبر من الطيور المائية، كما يفضل العيش عند مصبات الأنهار والبحيرات، وفي العراق بمناطق الاهوار التي تتواصل كل عام ، تحذيرات من ظاهرة هجرته الى الابد، لاصطياده وبيعه او ذبحه بخلاف التزامات دولية.

PUKmedia خاص‌

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