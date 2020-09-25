اتفاق تعاون نفطي بين الخرطوم وجنوب السودان

2020/09/25 | 22:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وقعت الخرطوم ودولة جنوب السودان، اليوم الجمعة، اتفاقيات في مجال التعاون النفطي شملت تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الإنتاج النفطي في جنوب السودان بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية .

شملت مسودة الاتفاقيات دخول حقول جديدة لزيادة الإنتاج النفطي في دولة جنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث بجانب العمل على إعادة الضخ بحقل (5A) ودخوله في دائرة الإنتاج النفطي وتقديم الدعم الفني في مربعي (3،7) بدولة الجنوب.

وشملت الوقوف على موقف الترتيبات المالية الانتقالية وموقف كميات الإمداد من خام دار لكل من محطة أم دباكر ومصفاة الخرطوم، وتسريع وصول وتخليص المواد والمعدات التي تخص قطاع نفط الجنوب عبر ميناء بورتسوان .

ونقل وزير الطاقة عبرهم تحيات رئيس الوزراء وطاقم الحكومة الانتقالية في السودان إلى قيادة الدولة في جنوب السودان، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.انتهى 25

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