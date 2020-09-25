بيان مشترك من النقابات العراقية.. 10 مطالب إلى الحكومة والقوى السياسية

2020/09/25 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر عدد من النقابات العراقية، الجمعة، من "مخاطر" المرحلة الراهنة، فيما قدّمت رؤيتها إلى الحكومة والقوى السياسية بشأن حل الأزمات التي تواجه العراق. وأكد البيان المشترك، الذي تلقى "ناس" نسخة منه (25 أيلول 2020)، على "أهمية الإصلاح الحكومي في جو من الاستقرار الأمني مع احترام حرية التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي باعتبارها فعاليات ضرورية لإدامة الرقابة الشعبية وللتصحيح للأداء الحكومي".

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