تحرك أميركي بشأن حظر

2020/09/25 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها ستعارض طلبا من تطبيق "تيك توك" لتأجيل حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، التابعة لكل من شركة "آبل" و"ألفابيت" المالكة لغوغل، والمقرر تنفيذه في وقت متأخر من يوم الأحد، وفقا لما نقلت رويترز.

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