مسلحون يستهدفون منزل الناشط حسين الغرابي بعبوة ناسفة

2020/09/25 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف مسلحون مجهولون منزل الناشط في تظاهرات محافظة ذي قار، حسين الغرابي، بعبوة ناسفة.

وقال مصدر أمني ان الانفجار أسفر عن اضرار في السياج الخارجي للمنزل والابواب والزجاج من دون ان يسفر عن خسائر بشرية.

وتعليقا على الحادث طالب الغرابي الحكومة بتوفير الحماية للناشطين في التظاهرات، مبيناً أن استهداف المنزل لن يثنيه عن الاستمرار بالمطالب الإصلاحية الملحة، ومحاسبة الفاسدين، فضلا عن ملاحقة المتورطين بجرائم الخطف والاغتيال.

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