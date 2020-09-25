الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية

2020/09/25 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إلى حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

وقال في كلمة رئيس الوزراء الكويتي خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام”، مؤكدا “موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية”.

وشدد الصباح على “موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة”، وأن “القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة”.

وأكد دعم بلاده جهود استئناف المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.

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