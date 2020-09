2020/09/25 | 22:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت محكمة CAS لفض النزاعات الرياضية ومقرها سويسرا بحسم النزاع على شرعية الاتحاد العراقي المركزي للسباحة و التي احتكم اليها السيد سرمد عبد الاله الذي تقدم بشكوى ضد الاتحاد الدولي للسباحة والسيد خالد كبيان المعترف به محليا من وزارة الشباب والرياضة.وحسب الرسالة المرفقة فأن محكمة CAS ابلغت ان السيد سرمد عبدالاله والاتحاد العراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة كاس الدولية تقترب من حسم قضية اتحاد السباحة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة كاس الدولية تقترب من حسم قضية اتحاد السباحة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة كاس الدولية تقترب من حسم قضية اتحاد السباحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).