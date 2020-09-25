2020/09/25 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة 1.3 تضرب السليمانية بغداد – فائز جواد سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، حدوث هزة بمحافظة السليمانية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وهي ثالث هزة تشهدها المحافظة خلال ثلاثة أيام متتالية.وذكر تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس، ان (الهزة حدثت صباح امس […]

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