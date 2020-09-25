2020/09/25 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر والعامري يدينان هجمات الكاتيوشا وسط تهديد أمريكي مفترض توجّه حكومي نحو تشكيل لجنة أمنية برلمانية للتحقيق بإستهداف السفارات بغداد – الزمان اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس دعمه لمقترح رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة امنية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات الامنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.[…]

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