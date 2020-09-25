2020/09/25 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشخيص 4593 حالة جديدة والكرخ يتصدّر موقف الشفاء والإصابات الصحة تعد ستراتيجية للحد من تفشي كورونا رغم تسجيل آلاف الحالات يومياً بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 4593 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 4505 وبواقع وفيات 68 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الجمعة.واطلعت (الزمان) على جدول الموقف اليومي الصادر […]

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