الصحة العالمية ترجح ارتفاع وفيات كورونا الى مليونين قبل هذا الشىء

2020/09/25 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، متوقعة ان يصبح العدد أكبر في حال عدم تنفيذ عمل منسق لكبح الوباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، في بيان، اليوم (25 ايلول 2020)، انه "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة.

وجاء تصريح المسؤول في منظمة الصحة العالمية مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة في جميع انحاء العالم.

ا.ح

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