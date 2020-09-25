بارزاني: ندعم جهود القيادات العراقية بشأن منع تكرار الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

2020/09/25 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، (25 أيلول 2020)، دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي.وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب".

وأضاف: "ندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد".

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