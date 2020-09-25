2020/09/25 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/أعلن الهضبة عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي ، الذي كان من المقرر إقامته غدًا السبت 26 سبتمبر، في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، دون تحديد موعد جديد للحفل.ونشر دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، جاء فيه: “حرصًا منا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل إنطلاقه.. تأجيل حفل عمرو دياب فى السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل إنطلاقه.. تأجيل حفل عمرو دياب فى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).