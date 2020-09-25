الكعبي يدعو لاشراك كل الأطراف المعنية في المناقشات المتعلقة بقانون الاندية الرياضية

2020/09/25 | 22:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ضرورة أشراك كل الأطراف المعنية في المناقشات المتعلقة بقانون الاندية الرياضية.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت “خبر برس” نسخة منه ان : الكعبي عقد اليوم الجمعة اجتماعا مع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي رئيس اللجنة ونائبه ديار برواري ومقررة اللجنة أرزو محمود لمناقشة مقترح قانون الاندية والاتحادات الرياضية.

واكد الكعبي خلال الاجتماع اهمية الاستمرار بعقد جلسات وورش العمل من اجل الوصول لقانون متكامل يلبي طموح الرياضيين.

واستعرض رئيس واعضاء اللجنة النشاطات مع الجهات المعنية خلال مراحل اعداد مقترح القانون ، مؤكدين الاستعداد لعقد الاجتماعات مع اصحاب الخبرة والمختصين بالشأن الرياضي لغرض انضاج مقترح القانون قبل عرضه للتصويت خلال الفترة المقبلة.

بدوره شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة أشراك كل الأطراف المعنية في المناقشات المتعلقة بقانون الاندية، مقدما شكره للجنة على الجهود التي تبذلها من اجل اقرار قوانيين للرياضة.

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