بارزاني: قلقون من الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية .. مستعدون للمساندة

2020/09/25 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، عن قلقه تجاه الهجمات الأخيرة ضد البعثات الدبلوماسية في العراق.



وكتب بارزاني في تدوينة تابعها "ناس" (25 أيلول 2020)، أنه "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب، وندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات".

وأضاف، "نؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الامن والاستقرار في البلاد".

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