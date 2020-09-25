2020/09/25 | 23:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول ، اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش “.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخةمنه ، “إستمرارًا لعمليات تفكيك الشبكات الإرهابية.، جهاز مُكافحة الإرهاب يلقي القبض على العُنصر الإرهابي الثاني بعد مُضي ٢٤ ساعة من إلقاء القبض على العُنصر الأول ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لخلايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة كركوك، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية”.

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