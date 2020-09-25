هجوم الطعن في باريس.. اعتقال خمسة أشخاص وترجيحات بروابط

2020/09/25 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر قضائي فرنسي لرويترز اعتقال خمسة رجال بعد هجوم بسكين تم تنفيذه في باريس، يوم الجمعة.

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