استهداف منزل احد الناشطين بعبوة شمالي ذي قار

2020/09/25 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الجمعة ، باستهداف منزل الناشط المدني حسين الغرابي بعبوة ناسفة .وقال المصدر ان ” منزل الناشط المدني حسين الغرابي الواقع في قضاء النصر شمالي المحافظة ، استهدف بعبوة ناسفة “.ولفت الى ان ” الانفجار لم يخلف اي خسائر بشرية سوى اضرار مادية “.يذكر […]

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