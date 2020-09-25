مناقشتي لما يشاع عن العلمانية والعلمانيين 2/2 - ضياء الشكرجي

2020/09/25 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي 1. والعلماني: تجده يصرح باطلاً بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة وأنه يدعو إلى التخلف، لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع، ويتناسى عن قصد الأمجاد الإسلامية من فتوحات ومخترعات في مجال الهندسة والجبر والكيمياء والفيزياء والطب، وإن علم الجبر الذي غير المفاهيم العلمية، وكان السبب الرئيسي لكثرة من مخترعات اليوم، وربما المستقبل ينسب لمبتدعه العبقري جابر بن حيان وهو مسلم عربي.مناقشتي:نعم، صحيح، من العلم ......





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