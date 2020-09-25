الجزائري: اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا زوبعة في فنجان

2020/09/25 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، اليوم الجمعة، ان اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا زوبعة في فنجان، داعيا الى التاكد من الحقائق لا البت بها دون العودة الى مصادرها.

وقال الجزائري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الجميع يعلم اننا ضحينا وعملنا على اعادة هيبة الدولة بعد ان كان العراق قاب قوسين او ادنى ويشهد لنا القاصي والداني بذلك، فاليوم واجبنا الشرعي والقانوني يحتم علينا ان نبقى جنودا اوفياء لهذا الوطن لا منة منا بل هو واجب شرعي ووطني”.

واضاف الجزائري، ان “ما تآمرنا به المرجعية الرشيدة هو بمثابة تكليف وواجب عيني، واليوم نحن ندرك المخططات جميعها فلهذا نؤكد على هيبة الدولة والنظر الى اعادة المؤسسات الحكومية الى مسارها الصحيح وكذلك خطواتنا القادمة نحو العمل الجهادي السياسي بعد ان نوهت عليه المرجعية الرشيدة”.





وتابع، “اما اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا زوبعة في فنجان، كوننا نحن نعمل بتكليف شرعي وقانوني والمناصب لدينا هي مجرد تكليف وليس تشريف”، مشددا على ان “على الجميع التاكد من الحقائق لا البت بها دون العودة الى مصادرها وان لا تاخذهم غاياتهم المريضة لانبعاث السموم الحاقدة لمن تصدى ووقف بوجه الارهاب التكفيري”.





وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، قرر إعفاء حامد الجزائري من مهام آمر اللواء الـ18

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