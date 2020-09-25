2020/09/25 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت المديرية العامة للاستخبارات ، اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على مطلوبين للقضاء في قضايا إرهابية في كركوك وبابل.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،انه”وفق معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوة أمنية مشتركة القبض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي ضمن شبكة تنتمي لخلايا داعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي ضمن شبكة تنتمي لخلايا داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي ضمن شبكة تنتمي لخلايا داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).