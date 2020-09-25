2020/09/25 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على العُنصر الإرهابي الثاني ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لخلايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استمراراً لعمليات تفكيك الشبكات الإرهابية، فأن جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على العُنصر الإرهابي الثاني بعد مُضي ٢٤ ساعة من إلقاء القبض على العُنصر الأول ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لخلايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة كركوك”.

واضاف رسول، ان “المعتقلين اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: اعتقال العُنصر الثاني ضمن الشبكة الإرهابية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: اعتقال العُنصر الثاني ضمن الشبكة الإرهابية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).