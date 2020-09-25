اللواء رسول : القبض على إرهابي ضمن شبكة تنتمي لخلايا داعش في كركوك

2020/09/25 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القاء القبض على ارهابي ضمن شبكة تنتمي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه إستمرارًا لعمليات تفكيك الشبكات الإرهابية، جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على العُنصر الإرهابي الثاني بعد مُضي ٢٤ ساعة من إلقاء القبض على العُنصر الأول ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لخلايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة كركوك، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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