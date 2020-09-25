​نقابات العراق توجه 10 مطالب الى الحكومة وتحذر (وثيقة)

2020/09/25 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه عدد من النقابات المهنية بالعراق في بيان مشترك، الجمعة، تحذيرا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الرهانة، مؤكدة على اهمية الاصلاح الحكومي وضمان اجراء انتخابات نزيهة بقانون انتخابي عادل، مع احترام حرية التظاهر.





وبحسب البيان المشترك الصادر من عدد من النقابات، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2020)، فقد اكدت النقابات على "أهمية الإصلاح الحكومي في جو من الاستقرار الأمني مع احترام حرية التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي باعتبارها فعاليات ضرورية لإدامة الرقابة الشعبية وللتصحيح للأداء الحكومي".





كما ووجهت النقابات 10 مطالب الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معبرين عن املهم في استثمار الحكومة الحالية لهذه الفرصة في الخروج بالعراق من ازماته ووضعه على طريق التقدم والاستقرار مستعينة بكفاءات البلد وخبراته.

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