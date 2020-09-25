2020/09/25 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العثور على مقبرة خلفها داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على مقبرة خلفها داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).