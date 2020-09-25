منى العبيدي : مراعاة ظروف المناطق المختلطة ضمان لتمرير ماتبقى من قانون الانتخابات

2020/09/25 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي ان : مراعاة ظروف المناطق المختلطة ضمان لتمرير ماتبقى من قانون الانتخابات .وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : جلسة الغد ستشهد تصويتا على ماتبقى من قانون الانتخابات في حال وصول الكتل السياسية الى اتفاق حول اعتماد اي من الرأيين اما اعتماد الدوائر المتعددة او المتوسطة.واضافت العبيدي انه : في كلا الحالتين ومهما يكن التصويت فيجب مراعاة ظروف المناطق التي فيها اكثر من مكون./انتهى3

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