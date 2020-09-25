نجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي

2020/09/25 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي مشيرا الى الاستعداد للمساعدة في ضمان الامن والاستقرار في البلاد.وقال في تغريدة له اليوم : نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الارهاب./انتهى3

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