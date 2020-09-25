إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ 7 ملايين في الولايات المتحدة

2020/09/25 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز اليوم الجمعة، حاجز الـ7 ملايين حالة.



وسجلت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة و20 ألف وفاة بالفيروس منذ 31 أغسطس الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع يوم الجمعة إلى 203240.

وتأتي هذه الإحصائيات تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، أمر وارد.

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