قتلى وجرحى بعد تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا

2020/09/25 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل 20 شخصا، في تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

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