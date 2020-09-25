الاستخبارات العسكرية تصل لجثامين مغدورين من قبل داعش في الرطبة

2020/09/25 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن الوصول لجثامين مغدورين من قبل داعش في الرطبة، مبينة انهما قتلا عام 2016.وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مشترك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوج الاول لواء الاول واستخبارات …

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