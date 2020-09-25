2020/09/25 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وصل الى مدينة الفلوجة مساء اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال خلال لقائه جمعا من المواطنين انه لاعودة لايام الظلام على المدينة .واكد الحلبوسي ضرورة تعويض المضحين من ابناء المدينة بمواجهتم الارهاب./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد من الفلوجة ضرورة تعويض المضحين من ابناء المدينة بمواجهتهم للارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد من الفلوجة ضرورة تعويض المضحين من ابناء المدينة بمواجهتهم للارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).