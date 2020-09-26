2020/09/26 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احمد صلاح: المنهاج التدريبي لفريق زاخو يسير بنسق تصاعدي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احمد صلاح: المنهاج التدريبي لفريق زاخو يسير بنسق تصاعدي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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