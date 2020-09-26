الاستخبارات العسكرية تعثر على رفات مغدورين اثنين في الأنبار

2020/09/26 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، العثور على جثامين اثنين مغدورين من قبل تنظيم داعش في منطقة الرطبة، قتلوا عام 2016.



وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 ايلول 2020)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مشترك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوج الاول لواء الاول واستخبارات وارهاب الرطبة من الوصول الى مقبرة تضم جثامين اثنين من المغدورين الذين تم قتلهما ودفنهما عام ٢٠١٦ من قبل عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفيضة جنوب شرق قضاء الرطبة بالانبار".

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