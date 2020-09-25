الولايات المتحدة تتخطى حاجز 7 ملايين إصابة بكورونا

2020/09/26 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الولايات المتحدة، الجمعة، حاجز سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لتعداد جامعة "جونز هوبكنز"، التي أفادت أيضا أن 203240 شخصا توفي بالوباء في البلاد في أعلى حصيلة عالمية.

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