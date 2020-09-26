نجم عراقي يقترب من الدوري التركي

2020/09/26 | 00:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد عبد الأمير تألق بشكل لافت مع الشرطة (ثاورنات سارياسانت/Getty)تلقى سعد عبد الأمير، نجم منتخب العراق الأسبق لكرة القدم، ونادي الشرطة الحالي، عرضاً احترافياً من أحد أندية الدوري التركي للعب في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم نادي يني ملطية سبور التركي، والذي يلعب في الدوري الممتاز، بعرض رسمي لضم لاعب نادي الشرطة سعد عبد الأمير، خلال فترة الانتقالات الحالية بعقد يمتد لمدة عام واحد.

وأرسل النادي التركي تفاصيل عقد اللاعب إلى ناديه الشرطة، والذي تبلغ قيمته المالية 400 ألف دولار أميركي، فيما لم تناقش إدارة النادي العراقي موضوع العقد مع اللاعب.

ومن المؤمل أن يتم الرد على العرض التركي من قبل اللاعب والنادي خلال اليومين المقبلين، كون فريق الشرطة قد عاد إلى العاصمة بغداد، مساء الجمعة، بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا، بالوداع من دور المجموعات.

وكان قائد فريق الشرطة العراقي سعد عبد الأمير قد قدم أداء مميزاً خلال مباريات أبطال آسيا بالنسخة الحالية، الأمر الذي جعل الجماهير والإعلام العراقي تطالب مدرب المنتخب؛ السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بدعوته مجدداً إلى صفوف "أسود الرافدين".

وسبق للاعب صاحب الـ28 عاماً، أن خاض تجربة احترافية ناجحة في الملاعب السعودية مع أندية القادسية والأهلي والشباب، قبل أن يعود للشرطة العراقي صيف 2017 ويستمر معهم للموسم الرابع توالياً.

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