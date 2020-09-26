بارزاني: التحالف الدولي يحمي العراق من الارهاب.. الهجمات الأخيرة تقلقنا

2020/09/26 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، دعمه لجهود القيادات العراقية من اجل منع تكرار الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي.

وكتب بارزاني في تغريدة على حسابة بموقع تويتر، اليوزم (25 ايلول 2020)، انه "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب".



واضاف، "ندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الامن والاستقرار في البلاد".

وجاءت تغريدة بارزاني بعد تصاعد الهجمات ضد القوات الاميركية وقوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية، حتى اصبحت تقع بصورة شبه يومية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اقترح في وقت سابق، تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

ا.ح

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