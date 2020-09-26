2020/09/26 | 00:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ، زعموا خلاله أنه لمدرس مصرى مُسن يتحرش بطفله صغيرة ، أثناء تواجدهما داخل غرفة لإعطائها درس خصوصى.وتصدر هاشتاج باسم إعدام المدرس المتحرش ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وشاركت فى الهاشتاج ، الفنانة رانيا يوسف ، وقالت فى تغريدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة رانيا يوسف تطالب بإعدام هذا الشخص) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة رانيا يوسف تطالب بإعدام هذا الشخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).