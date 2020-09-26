تاريخ الدين: الدين في القوقاز - مالك ابوعليا

2020/09/26 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجملطالما تأثرت منطقة القوقاز بحضارات الشرق المُتقدمة، وكان لبعض شعوب القوقاز (أسلاف الأرمن والجورجيين والأذربيجانيين) دولهم وثقافاتهم المُتقدمة في العصور القديمة.ومع ذلك، في بعض مناطق القوقاز، وخاصةً في المناطق الجبلية، ظلت سمات البُنى الاجت ......





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