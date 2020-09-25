2020/09/26 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا اتسع نطاق الاحتجاجات الشعبية في مصر؟

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