تفاعل حكومي وبرلماني مع اجماع القوى والحشد على نبذ الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية بالعراق

2020/09/26 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تتفاعل‭ ‬بسرعة‭ ‬دعوات‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬وفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجماع‭ ‬نادر‭ ‬لنبذ‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والخروقات‭ ‬الامنية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬واستقرار‭ ‬البلد،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭ ) ‬انّ‭ ‬القوى‭ ‬العراقية‭ ‬تلقت‭ ‬رسائل‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬اعتبار‭ ‬الساكت‭ ‬عن‭ ‬ادانة‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المصالحج‭ ‬الامريكية‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مشاركا‭ […]

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