درس من الجرذ المُكرّم

2020/09/26 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يقول الخبر انّ جمعية بيطرية خيرية في بريطانيا تسمى «مستوصف الشعب للحيوانات المريضة»مُنِحَت جرذا أفريقيا كبير الحجم له جراب لتخزين الطعام ميدالية ذهبية مرموقة لقاء عمله في الكشف عن الألغام الأرضية.واكتشف الجرذ المسمى ماجاوا عن طريق حاسة الشم 39 لغماً أرضياً و 28 قطعة ذخيرة دفينة خلال حياته.ونال الميدالية تقديراً […]

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