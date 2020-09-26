مهلة ساعات من المحتجين لكشف مصير الناشط العراقي

2020/09/26 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭- ‬الزمان حدد‭ ‬المحتجون‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬مهلة‭ ‬لقيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الناشط‭ ‬سجّاد‭ ‬العراقي‭.‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان،‭ ‬أنَّ‭ ‬محتجي‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬امهلو‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬والحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬ساعة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الناشط‭ ‬سجّاد‭ ‬العراقي‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المحتجين‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭.‬وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ […]

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