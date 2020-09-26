إثيوبيا للأمم المتحدة: لا نية لاستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان

2020/09/26 | 00:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يتحدث امام البرلمان في اديس ابابا يوم الثالث من فبراير شباط 2020.تصوير: تيكسا نيجيري - رويترز.الأمم المتحدة (رويترز) - قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة يوم الجمعة إن بلاده ”لا تنوي“ إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعا محتدما على المياه بين البلدان الثلاثة.وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو تموز.وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا ”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين“.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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