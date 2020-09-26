فينيق العشق - محمد الرحالي

2020/09/26 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي أهديك من قامات المحبةتاج الملكومن عيون الليل وسام السعادة أوشحك الحرف والقصيدة قلاده وأجعل صدرك لي الوساده أنت شردت الطير في السماء عيونك أوقفت الفجر عن الولاده فاستحال في الشفق وعم بها سواده حتى الماء سيدتي يناجيك ..يتلو في نواعير المدينة أشعاره يلقي في خشوع أورادهوالجمال حن إليك ...نهل من عينيك حين عر ......





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