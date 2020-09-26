أعراس الثعالب – 5 – - ربيع نعيم مهدي

2020/09/26 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي للتذكير: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(37)بالرغم من ثقته بأن الامور لا زالت تحت السيطرة إلا انه بدأ يشعر بخطورة الموقف، فالاتصالات التي أجراها مع أمراء الالوية كانت تخبره بأن ولائهم المعلن ليس في حقيقته سوى محاولة لكسب الوقت، أصواتهم كانت تقول انهم على أتم الاستعداد للتحرك، لكن..



مع من؟..



وضدّ من؟..أساليب الاحتيال والمراوغة في الاجابة لم تكن لتخفى على ......





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